Je schwerer, desto teurer.

Die Regel gilt ab heute beim Parken in Paris. Besucherinnen und Besucher, die mit einem SUV oder mit anderen schweren Autos ab 1,6 Tonnen in Paris parken wollen, müssen jetzt den dreifachen Parktarif zahlen. Für E-Autos fängt das teure Parken erst bei zwei Tonnen an. Eine Stunde Parken im Zentrum kostet 18 Euro. Außerhalb des Zentrums ist es etwas günstiger. Die Regel gilt nicht für Leute, die in der französischen Hauptstadt wohnen - und auch nicht für Handwerker und Menschen mit Behinderung.

Die Stadtverwaltung nennt drei Gründe für die hohen Parkgebühren. Sie sagt, die schweren Autos sorgen für mehr Umweltverschmutzung, nehmen viel Raum ein und machen den Straßenverkehr gefährlicher. Überwacht werden soll das Ganze vollautomatisch. Bezahltes Parken wird in Paris mit Videowagen kontrolliert. Wer parkt, muss am Parkautomaten sein Kennzeichen eingeben. Wenn dann per Video das Kennzeichen abgeglichen wird, hat die Stadt auch Zugriff auf Halter und Fahrzeugdaten und kann direkt die Gewichtsklasse mit abgleichen.