In Paris gibt es eine Debatte über den richtigen Umgang mit Ratten in der Stadt.

Der Vize-Stadteilbürgermeister in Paris Grégory Moreau will die Bewohner und Bewohnerinnen mit den Tieren versöhnen - und hat zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Er ist mit einer Ratte auf der Schulter über einen belebten Markt gelaufen, um auf die positiven Seiten der Ratten hinzuweisen: Sie fressen den Müll auf der Straße und helfen so dabei, dass die Kanalisation nicht verstopft. Er will weder Fallen noch Gift einsetzen, um die Vermehrung zu stoppen. Aus seiner Sicht reicht es, wenn man keine Essensreste auf die Straße wirft.

Der Bürgermeister eines anderen Pariser Stadtteils lehnt den Ansatz des Tierschützers ab. Aus seiner Sicht ist es wichtig, Ratten mit allen Mitteln zu bekämpfen, um die Gesundheit der Menschen nicht zu gefährden. In seinem Bezirk stehen gut zwei Dutzend teure Hightech-Fallen. Ergebnis: rund 800 tote Ratten pro Jahr. In Paris gibt es laut Schätzungen mehrere Millionen.