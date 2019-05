Anlass ist der heutige Weltnichtrauchertag. Das Verbot gilt ab dem 8. Juni und betrifft insgesamt zehn Prozent der Grünflächen in der französischen Hauptstadt. Dort lief schon seit Juli 2018 eine Testphase in sechs Parks. Jetzt haben die Rathäuser in den einzelnen Vierteln nochmal 46 Parks ausgesucht, in denen nicht mehr geraucht werden darf.

Allerdings gilt das meist für kleinere Grünanlagen und nicht für die großen, berühmten Gärten der Stadt. Eine Ausnahme macht der Park Georges-Brassens im 15. Arrondissement.

Nach einer Umgewöhnungsphase können die Behörden nun bald Strafzettel von bis zu 38 Euro verhängen - ähnlich wie im Fall der Pariser Spielplätze: Auf 500 Stück gilt schon seit vier Jahren ein Rauchverbot. Bald sollen auch erste Straßenzüge in der Stadt rauchfrei werden.