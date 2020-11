Die USA sind nicht mehr Mitglied im Welt-Klimaabkommen von Paris.

Die Kündigung ist um Mitternacht New Yorker Ortszeit in Kraft getreten, also um 6:00 Uhr unserer Zeit. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte vor einem Jahr formell den Austritt erklärt. Die USA sind das erste und bisher einzige Land, das das Pariser Klimaabkommen verlassen hat. Trumps Herausforderer Joe Biden will die Entscheidung rückgängig machen, falls er die Präsidentenwahl gewinnt.

Vor fünf Jahren hatten sich die Länder der Welt darauf geeinigt, den Klimawandel auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Allerdings werden Details bis heute verhandelt, wie das Abkommen umgesetzt werden soll.