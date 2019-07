Zu diesem Schluss kommt ein chinesisch-US-amerikanisches Forschungsteam in der Fachzeitschrift Nature. Das Klimaabkommen von Paris sieht vor, den Anstieg der globalen Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter unter 2 Grad zu halten - möglichst bei 1,5 Grad. Das kann den Forschenden zufolge nur gelingen, wenn keine neuen Anlagen gebaut werden, die CO2 ausstoßen, und wenn die, die es schon gibt, früher stillgelegt werden. CO2 aus der Atmosphäre zu holen, wäre theoretisch auch eine Möglichkeit, klappt praktisch aber aktuell noch nicht im großen Stil. Deshalb meinen die Forschenden, dass die 1,5-Grad-Marke wahrscheinlich zwischen 2030 und 2052 erreicht sein wird.

Viele Länder wollen aber neue Kraftwerke für fossile Brennstoffe bauen, weltweit sind mehr als 1000 geplant. In China, in Indien und in Ost- und Südosteuropa sind neue Kohlekraftwerke geplant, in Polen zum Beispiel, in der Türkei und Bosnien-Herzegowina. In den USA wiederum sind neue Gaskraftwerke geplant. Gleichzeitig gibt auch viele Kraftwerke, die noch sehr neu sind, vor allem in China und Indien – bei ihnen ist davon auszugehen, dass sie nicht in nächster Zeit abgeschaltet werden, sondern noch lange weiterlaufen.

Trotzdem sehen die Forschenden noch eine Chance, die Pariser Klimaziele doch noch zu erreichen: