Dadurch kommen bald Jäger, Sportschützen und Sammler leichter an Waffen. Ursprünglich wollte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro die Regeln noch weiter lockern: Auch Politiker, Landwirte und LKW-Fahrer sollten demnach einfacher Waffen kaufen - und in der Öffentlichkeit tragen dürfen. An Bolsonaros Dekret gab es aber so viel Kritik, dass der Präsident es zurückzog und stattdessen das weniger weitgehende Gesetz vorschlug.

Der rechtsradikale Staatschef hatte schon im Wahlkampf versprochen, das Waffenrecht zu lockern. Er argumentiert, wenn mehr "gute Bürger" Waffen hätten, könnten Gewalt und Kriminalität im Land bekämpft werden. Kritiker glauben, dass genau das Gegenteil passiert. Schon jetzt ist Brasilien eines der gefährlichsten Länder der Welt - außerhalb eines Kriegsgebiet. Pro Tag passieren im Schnitt 175 Morde.