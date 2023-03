Ein "Klick" vom PC im Wohnzimmer aus genügt - und schon hat man gewählt.

In Deutschland ist das E-Voting bei Bundestags- oder Landtagswahlen auf absehbare Zeit kein Thema, unter anderem wegen Sicherheitsbedenken. In Estland dagegen kann man das schon lange machen. Hier ist die Stimmabgabe per Internet seit 2005 möglich, zum Beispiel bei Parlamentswahlen.

Estland war damit das erste Land in Europa, das diese Möglichkeit zugelassen hat. Und das E-Voting scheint sich bei den Menschen da immer mehr durchzusetzen. 2005 wurden knapp zwei Prozent der Stimmen online abgegeben. Bei der Parlamentswahl jetzt haben bis zum Wahltag am Sonntag (05.03.2023) nach vorläufigen Angaben der Wahlkommission fast ein Drittel der Wahlberechtigten ihr Kreuz übers Netz gesetzt - so viele wie noch nie. Darunter waren auch Staatspräsident Alar Karis und Regierungschefin Kaja Kallas.

Für das E-Voting brauchen die rund 1,3 Millionen Menschen in Estland einen Computer, eine ID-Karte und ein spezielles Kartenlesegerät. Am Ende verifiziert man die Wahl noch mit seiner digitalen Unterschrift.

Anders als bei der Wahl per Brief oder vor Ort im Wahllokal, kann man sich beim E-Voting bis zum Schluss auch noch mal umentscheiden. Es zählt nur die zuletzt abgegebene Stimme. Geht jemand am Wahltag, an dem kein E-Voting mehr möglich ist, in ein Wahllokal und gibt da einen Papierstimmzettel ab, wird die online abgegebene Stimme annulliert.