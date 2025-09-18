Eine Brandmauer, also eine klare politische Abgrenzung zur AfD wahren - das rät die Konrad-Adenauer-Stiftung ihrer zugehörigen Partei, der CDU, auf Basis einer Studie.

Wie die Süddeutsche Zeitung vorab berichtet, vergleichen Forschende darin das Handeln verschiedener rechter Parteien in Europa. Sie unterscheiden sie in drei Kategorien, wobei die AfD in Deutschland als autoritär-rechtspopulistisch und rechtsextrem eingeordnet wird. Grund ist, dass die Partei laut Studie grundlegende demokratische Prinzipien und die Europäische Union ablehnt und oft pro-russische außenpolitische Positionen vertritt.

Wenn christdemokratische Parteien in Europa mit solchen Parteien zusammengearbeitet haben, hat das die Christdemokraten immer eher geschwächt, schreiben die Forschenden. Eine Art Zähmung rechtspopulistischer oder gar rechtsextremer Parteien durch Kooperation sei nicht gelungen. Deshalb empfiehlt die Konrad-Adenauer-Stiftung: Mit solchen Parteien dürfe es keine Zusammenarbeit geben.