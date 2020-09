Wie die Luftqualität um uns herum ist, wissen wir so ungefähr, weil es an vielen Straßen Messstellen gibt. Wie die Qualität der Luft ist, die wir jetzt gerade atmen, wissen wir aber eher nicht. Das könnte sich bald ändern.

Forschende von der TU Graz haben nämlich einen winzigen Partikelsensor entwickelt, der Nutzerinnen und Nutzer in Echtzeit über Feinstaub in ihrer Umgebungsluft informiert - und sie auch warnt, wenn kritische Werte erreicht werden. Der Sensor ist etwas kleiner als zwei aufeinander gestapelte Cent-Münzen und braucht keine Wartung. Er passt in Handys, Smartwatches oder Fitnessarmbänder.

Die Forschenden sehen einen großen Nutzen in ihrem Minisensor. Sie sagen, dass damit jede und jeder bei gesundheitsgefährdenden Feinstaubwerten sofort reagieren könnte. Zum Beispiel, indem beim Joggen oder auf täglichen Wegen besonders belastete Strecken gemieden werden.