Was kommt zuerst: Die Affäre oder die Beziehungsprobleme?

Ein Psychologie-Team kommt in einer Langzeitstudie zu dem Schluss: die Beziehungsprobleme. Für die Studie wurden Daten von 14.000 Menschen aus Deutschland ausgewertet, die über Jahre hinweg immer wieder angegeben hatten, wie zufrieden sie mit ihrem Leben und der Partnerschaft sind. Zum Teil gab es auch Daten von den jeweiligen Partnerinnen und Partnern. Dabei zeigte sich, dass die Zufriedenheit mit der Partnerschaft oft schon nachgelassen hatte, bevor es zu einem Seitensprung kam.

Mit dem Seitensprung ging es den Betroffenen in den folgenden Jahren unterschiedlich: Generell scheinen sich die Untreuen schlechter zu fühlen als die Betrogenen. Die Forschenden meinen aber: Viele, die an der Umfrage mitgemacht haben, wissen wohl gar nicht, dass sie betrogen wurden. Denn in der Studie gab es viel mehr Untreue als Betrogene. Offenbar haben viele Untreue ihrem Partner oder der Partnerin den Seitensprung verheimlicht.