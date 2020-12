Eine Untersuchung aus der Schweiz zeigt, dass das offenbar nicht so ist. Forschende haben Befragungs-Daten von Menschen ausgewertet, die seit höchstens zehn Jahren mit ihrem aktuellen Partner zusammen waren. Einige davon hatten ihn oder sie online gefunden: Auf Dating-Seiten wie Parship oder Elitepartner oder auf einer Dating-App wie Tinder oder OKCupid. Es zeigte sich: Diese Beziehungen waren nicht unverbindlicher als die von Paaren, die sich offline kennengelernt haben. Im Gegenteil: Partner, die sich online gefunden haben, wollten eher zusammenziehen und hatten eher einen Kinderwunsch.

Die Untersuchung zeigt auch, dass Online-Dating dazu führt, dass es mehr Partnerschaften gibt zwischen Menschen mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen und zwischen Menschen, die nicht in der gleichen Region wohnen.

Online-Dating ist laut der Untersuchung mittlerweile die zweithäufigste Art, den Partner kennenzulernen. Auf Platz eins liegt das Kennenlernen über Freunde. Auf Platz drei, hinter den Dating-Apps, kommt das Kennenlernen bei der Arbeit oder in der Ausbildung. Die Studie dazu erscheint bald im Fachblatt PlosOne unter dem Titel: "The Demography of Swiping Right. An Overview of Couples Who Met through Dating Apps in Switzerland"