Wer frisch verliebt ist, ist nachweislich glücklicher – und das hält länger an, als man denkt.

Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Journal of Personality. Die Forschenden haben die Daten von gut 1.100 Menschen aus Langzeit-Studien in Deutschland und Großbritannien ausgewertet. Ergebnis: Wenn wir einen neuen Partner oder eine neue Partnerin haben, steigert das die Zufriedenheit deutlich. Und: Wenn Paare dann zusammenziehen, bringt das zusätzlich Stabilität. Der positive Effekt hält mindestens zwei Jahre lang an. Laut den Forschenden handelt es sich nicht bloß um einen kurzen "Honeymoon-Effekt".

Eine Hochzeit bringt dagegen keinen zusätzlichen Glücksschub mehr, anders als noch in den 1990er-Jahren. Die Forschenden sehen darin ein Zeichen für den gesellschaftlichen Wandel: Nicht-eheliche Partnerschaften sind mittlerweile genauso akzeptiert.