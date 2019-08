Ausschließlich Menschen dürfen Patente halten, sagen die Ämter. Völlig veraltet, sagt eine Gruppe Patentanwälte. Sie haben das Artificial Inventor Project gestartet und wollen erreichen, dass die Künstliche Intelligenz Dabus auch offiziell ein Erfinder sein darf. Inoffiziell ist sie es nämlich schon. Die Entwickler nennen Dabus eine Kreativitätsmaschine. Sie hat eine Art eingebautes Rauschen in ihrem Netzwerk, das ihr erlauben soll, neue Ideen auszuspucken. Das System hat schon surreale Bilder geschaffen und zum Beispiel neue Plastikdosen erfunden. Deren Seiten haben ungewöhnliche Ein- und Ausbuchtungen wie ein Puzzleteil, sodass man sie besser ineinanderstecken kann. Auch Roboter sollen sie so besser greifen können. Noch eine Erfindung: Eine Warnlampe, die in einem Rhythmus blinkt, der besonders viel Aufmerksamkeit erregt.

Das Anwaltsteam argumentiert, dass Erfindungen von KIs momentan gar nicht gesetzlich geschützt werden können. Das ganze System versage. Sie schlagen vor, dass KIs als Erfinder registriert werden und die Besitzer der Maschine als Patentinhaber. Sie geben aber zu, dass es noch Jahre dauern kann, bis die Patentämter reagieren.