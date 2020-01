Denn Apple soll nach einem verlorenen Patentprozess über 800 Millionen Dollar an die Hochschule zahlen. Von Apples Chiplieferanten Broadcom sollen weitere gut 270 Millionen Dollar dazu kommen. Das entschieden die Geschworenen in dem Prozess. Allerdings will Apple gegen das Urteil in Berufung gehen. Von Geschworenen zugesprochene Beträge in US-Patentverfahren werden oft nachträglich reduziert oder gekippt.

Die Caltech hatte Apple und Broadcom verklagt - wegen Verletzung ihrer Patente auf WLAN-Technologien bei vielen Geräten des Konzerns - vom iPhone bis zur Apple Watch. Die Geschworenen fanden allerdings nicht, dass Apple und Broadcom gegen die Patente mit Absicht verstoßen haben. Dann wären sogar drei Mal höhere Zahlungen vorgesehen gewesen.