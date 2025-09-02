Vor der Küste Mittelamerikas, im Golf von Panama passiert eigentlich seit Jahrhunderten Anfang des Jahres immer dasselbe:

Da erzeugen Passatwinde eine Strömung im Pazifik, durch die dann kaltes, nährstoffreiches Tiefenwasser aufsteigt. Diese Auftriebsströmung kühlt tropische Korallenriffe, versorgt Phytoplankton mit Nährstoffen und bildet die Grundlage für Fischreichtum in der Region.

Aber 2025 ist diese Auftriebsströmung im Golf von Panama fast völlig ausgeblieben - zum ersten Mal seit Beginn der Messungen. Forschende schreiben im Fachmagazin PNAS, dass das weitreichende Folgen haben könnte: für Korallen, für die Nahrungsnetze im Pazifik und für die Fischerei.

Ursache für den Ausfall könnte sein, dass es Anfang 2025 in der Region weniger Wind gab. Der treibt sonst das warme Wasser von der Küste Mittelamerikas weg, sodass kaltes Tiefenwasser aufsteigen kann. Unklar ist, ob das jetzt ein einmaliges Ereignis war oder dahinter anhaltende Klimaschwankungen stecken.



