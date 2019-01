Am anderen Ende der Welt ist eine Ente gestorben.

Das ist normalerweise nicht so interessant, aber es soll die wohl einsamste Ente der Welt gewesen sein. Das Tier namens Trevor war vor einem Jahr ohne jede Begleitung von Artgenossen auf der Pazifikinsel Niue gelandet. Jetzt soll sie einem Hund zum Opfer gefallen sein. Das hat die Vorsitzende der örtlichen Handelskammer der BBC bestätigt. Sie hatte für Trevor eine Facebook-Seite eingerichtet.

Woher das Tier kam, weiß niemand, vielleicht aus Neuseeland. Einheimische auf Niue sagen, dass Trevor die einzige Ente überhaupt auf der Insel war. Die Ente lebte demnach in einer großen Pfütze - größere Flüsse oder Seen gibt es auf Niue nicht. Die örtliche Feuerwehr hatte dafür gesorgt, dass Trevor immer genug Wasser hatte. Freunde hatte Trevor aber schon: Ein Hahn, ein Huhn und ein Weka, ein einheimischer Vogel, die in der Nähe der Pfütze lebten.

Beileid kam auch vom ehemaligen Neuseeländischen Parlaments-Präsidenten Trevor Mallard, nach dem die Ente benannt wurde.