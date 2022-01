Ohne Corona-App geht in China gar nichts: Busfahren, Einkaufen, Arbeiten - all das ist nur erlaubt, wenn der digitale Gesundheitspass grün leuchtet. Vor den am Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Peking haben die Behörden die Kriterien für den Gesundheitsstatus jetzt verschärft.

Alle, die Medikamente gegen ein mögliches Covid-Symptom wie Fieber oder Husten kaufen, gelten nun als potenziell infiziert. Erst ein negativer Corona-Test setzt die App wieder auf grün. China ist eines der letzten Länder weltweit, das an einer strikten Null-Covid-Strategie festhält. Auf den geringsten Hinweis auf einen Ausbruch reagieren die Behörden mit Massentests und strenger Quarantäne. Vorreiter bei Corona-Apps China hatte Anfang 2020 als eines der ersten Länder Apps zur Identifizierung von Kontaktpersonen Infizierter eingeführt. Nicht nur der Aufenthaltsort, sondern auch alle Impfungen und Tests werden von der App registriert. Die Apps sind nicht gesetzlich vorgeschrieben - in der Praxis ist es jedoch fast unmöglich, sich ohne sie zu bewegen oder einen öffentlichen Ort zu betreten. Manchmal stößt die digitale Pandemiekontrolle an ihre Grenzen. Nach einem Corona-Ausbruch im Dezember in der Stadt Xi'an stürzte die App ab. Die Millionenstadt stand unter Quarantäne, alle Bewohner mussten sich testen lassen. Unter dem Massenansturm brach das System zusammen.