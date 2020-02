Für die Arbeit die eigene Gemeinde zu verlassen, ist inzwischen üblich: 60 Prozent der Beschäftigen pendelten 2018 auf solchen Strecken. Insbesondere in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt legen Menschen auf dem Weg zur Arbeit im Schnitt mehr als 30 Kilometer zurück. Bei den Städten, in die am meisten gependelt wird, liegt München vorne - vor Frankfurt, Hamburg und Berlin.



Eine weitere Auswertung von Pendlerdaten kommt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Demnach pendelten im Jahr 2018 insgesamt 19,3 Millionen Beschäftigte. Im Jahr 2000 waren es noch etwas weniger als 15 Millionen. Die starke Zunahme liege vor allem am Beschäftigtenzuwachs in den vergangenen Jahren. Dem Institut zufolge ist der durchschnittliche Weg zur Arbeit knapp 17 Kilomenter lang, vor zwanzig Jahren war die Strecke im Schnitt noch etwas kürzer als 15 Kilometer.