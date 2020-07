Große Völker haben großartige Dinge erschaffen: Pyramiden in Ägypten, die Große Mauer in China oder Beton in Rom.

So lesen und gucken sich archäologische Dokus. Kulturen aus Teilen Afrikas südlich der Sahara kommen da eher nicht vor. Zu Unrecht, schreibt ein Afrika-Experte der Uni Cambridge im Wissenschaftsportal The Conversation. Er betont, dass Menschen südlich der Sahara nicht nur Importeure von Kulturgütern waren wie bisher oft behauptet - sondern auch selbst welche herstellten. Kulturen wurden lange unterschätzt Der Forscher berichtet, dass im Südwesten Nigerias vor 1000 Jahren Glasperlen hergestellt wurden mit einer eigenen Rezeptur, die an die Ressourcen in der Region angepasst war. Die Glasperlen aus Nigeria haben die Forschenden unter anderem im heutigen Mali gefunden - mit ihnen wurde also offenbar auch gehandelt. Auch in anderen Bereichen hat die westliche Wissenschaft Kenntnisse und Fähigkeiten von afrikanischen Kulturen lange unterschätzt - lange hielt sich zum Beispiel die mittlerweile widerlegte These, dass die prähistorische Stadt Groß-Simbabwe von Phöniziern aus dem Orient erbaut wurde und nicht von Menschen aus der Region selbst. (Das Bild ist ein Symbolbild. Es zeigt nicht die Glasperlen, um die es im Text geht.)