Wenn etwas lange halten soll - friert man es ein. Denn in gefrorener Form hält Vieles sehr lange. Auch Viren.

In Sibirien in Russland gibt es jetzt ein großes Forschungsprojekt, das Viren aus der Altsteinzeit suchen soll. Dafür sollen Tiere untersucht werden, die damals gelebt haben und im Permafrost-Boden eingefroren waren. Dieser Permafrost-Boden taut gerade immer weiter auf, weil die Erde sich erwärmt. Und so kommen die Überreste sehr alter Tiere wieder ans Licht. Das staatliche Forschungsprojekt soll untersuchen, welche Viren es damals gab und wie Viren sich weiterentwickelt haben.

Das erste Tier wird schon untersucht - und zwar ein Pferd, das vermutlich ungefähr 4500 Jahre alt ist. Ansonsten gibt es noch Gewebe von einem Mammut, einem Elch, Hunden, Rebhühnern, Nagetieren und Hasen. Auf Bakterien wurden sie schon untersucht, auf Viren aber noch nicht.