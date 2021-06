In Russland sind kleine Tierchen aus dem Permafrost nach 24.000 Jahren einfach wieder lebendig geworden.

Ein Wissenschaftsteam hatte die mehrzelligen, bis zu einen halben Millimeter großen Rädertierchen in einem Bohrkern aus Sibirien entdeckt. Nach 24.000 Jahren tauten die Wassertiere wieder auf. Sie fingen an, mit ihren Räder-Organen am Kopf Nahrung in ihre Richtung zu lenken und konnten sich auch wieder vermehren. Das klappt bei den Rädertierchen ohne Paarung.

Das Forschungsteam schreibt in einem Fachblatt, dass es auch die Nachkommen der Tiere untersucht hat. Sie ließen sich immer wieder einfrieren und wieder auftauen, offenbar ohne Schaden zu nehmen.

Dass das auch über so lange Zeiträume funktioniert, war schon von einzelligen Tieren, Moosen oder Bakterien bekannt. Neu ist, dass das auch mehrzellige Tiere schaffen.

Die Forschenden wollen diesen Zustand des fast vollständig gestoppten Stoffwechsels, der Kryptobiose, jetzt genauer untersuchen.