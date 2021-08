Deshalb hat Präsident Wladimir Putin angeordnet, dort ein Überwachungssystem für Gebäude aufzubauen. Er sagte, das sei wichtig, weil in den betroffenen Gebieten Millionen von Menschen leben. Auch Brücken und Straßen sollen regelmäßig überprüft werden.

Wegen des Klimawandels taut der Permafrostboden in Russland langsam auf. Er war eigentlich bis in große Tiefen dauerhaft gefroren. Durch das Auftauen kommt es in Russland immer häufiger zu Schäden.

Die russische Regierung beklagt, dass der Temperaturanstieg im Land stärker sei als in anderen Teilen der Welt. Nach einer neuen Prognose des Umweltministeriums steigt die Durchschnittstemperatur 2,8 Mal schneller als im globalen Durchschnitt. Forschende machen sich Sorgen, dass durch das Auftauen sehr große Mengen des klimaschädliches Methan in die Atmosphäre gelangen.