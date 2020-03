Dauerfrostböden sind das ganze Jahr über gefroren. Durch den Klimawandel tauen aber mehr und mehr auf. Dadurch wird noch mehr Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Damit die Permafrostböden erhalten bleiben, haben Forschende der Universität Hamburg in Russland Pferde, Bisons und Rentiere angesiedelt. Die Idee: Grasende Tiere graben den Schnee um, der auf den Permafrostböden liegt. Im Winter isoliert der Schnee dadurch den Boden nicht mehr so gut. Der Boden bleibt also kühler und eher gefroren.

Das Vorbild ist der Pleistozän-Park im Nordosten von Russland. Wissenschaftler haben dort vor mehr als 20 Jahren Bisons, Wisente, Rentiere und Pferde angesiedelt. Sie untersuchen die Effekte bis bis heute. Ihr Ergebnis: 100 Tiere auf einem Quadratkilometer halbieren die Schneehöhe. Es gebe aber auch einen Nachteil: Die Tiere zerstören im Sommer die kühlende Moosschicht. Die Forschenden schreiben aber, dass der Schneeeffekt im Winter um ein Vielfaches höher sei.

Die Forschenden sehen das Prinzip nicht als alleinige Lösung, um die Permafrostböden zu erhalten. Aber es sei effektiv und könnte einen Teil zum Erhalt beitragen.