Die Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland rät, nachts Richtung Osten zu schauen, um möglichst viele zu sehen. Die meisten Sternschnuppen soll es in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens geben. Dann könnten in nur einer Stunde bis zu 50 Exemplare sichtbar werden. Ein Problem ist allerdings der Mond. Er scheint dieses Jahr besonders hell und so könnten nur die hellsten Sternschnuppen wahrnehmbar sein.

Trümmerteilchen eines Kometen

Die Perseiden sind ein Meteorstrom, der immer im August wiederkehrt. Er besteht aus Trümmerteilchen eines Kometen. Der wird allerdings erst wieder im Jahr 2126 von der Erde aus zu erkennen sein.