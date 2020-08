Heute Abend ist wieder Sternschnuppenzeit.

Die Perseiden haben dann ihren Höhepunkt: Pro Stunde verglühen dann Dutzende in der Erdatmosphäre, viele von ihnen leuchten dabei besonders hell. Am besten zu sehen sind die Sternschnuppen zwischen 22 Uhr und Mitternacht, bevor der Mond aufgeht. Aber auch in den folgenden Nächten lohnt sich noch der Blick in den Nachthimmel.

Der Meteorschauer ist nach dem Sternbild Perseus benannt, weil er scheinbar von dort zur Erde rast. Tatsächlich wandert die Erde aber jedes Jahr Mitte August durch eine Staubwolke, die der Komet Swift-Tuttle hinterlassen hat. Die dadurch entstehenden Sternschnuppen wurden schon vor mehr als 2000 Jahren von Astronomen beobachtet. Ihr Ursprung, nämlich der Komet, wurde aber erst 1862 entdeckt. Swift-Tuttle braucht 128 bis 136 Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Das letzte Mal wurde er 1992 gesichtet.