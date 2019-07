Das liegt unter anderem daran, dass die Erde auf ihrer Umlaufbahn in diesem Jahr nicht so gut die Spur der Kometen-Trümmer trifft, die für die Entstehung der Sternschnuppen verantwortlich ist. Dazu kommt: Die beste Chance auf Sternschnuppen gibt es tagsüber, und an den besten Tagen um den 13. August ist es auch nachts bei Vollmond ziemlich hell.

Wer gucken will, sollte sich die frühen Morgenstunden vornehmen. In welche Richtung man dabei schaut, ist egal: Sie ziehen quer über den ganzen Himmel.