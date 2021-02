Manche Leute verstecken gerne Geheimbotschaften. Einer hat jetzt beim Mars seine Chance genutzt.

Der Fallschirm, mit dem der Nasa-Roboter Perseverance auf dem Mars gelandet ist, hatte ein auffälliges weiß-rotes Muster, mit ziemlich unregelmäßigen Streifen. Schnell wurde im Netz darüber diskutiert - und die Lösung gefunden. Die Streifen verteilen sich auf vier Ringe, die jeweils eine Information enthalten. Die ist in Binärcode geschrieben: Die Kombinationen von roten und weißen Streifen stehen für Kombinationen aus Einsen und Nullen. Wenn man diese Codes in normale Zahlen umwandelt, bekommt man Buchstaben. 1-0-0 steht zum Beispiel für die Vier und im Alphabet für D. So ließ sich die Message des Mars-Fallschirms entschlüsseln: "Dare mighty things", auf Deutsch "Wage Großes", ein Motto der Nasa. Und der vierte Ring ganz außen liefert GPS-Koordinaten von einem Nasa-Missionslabor in Kalifornien.

Die Nasa hat inzwischen bestätigt, dass die Geschichte mit dem versteckten Code stimmt. Weil der Code so schnell entschlüsselt wurde, will der Code-Verstecker es nächstes Mal ein bisschen schwieriger machen. Die Nasa verspricht für Perseverance übrigens noch weitere Überraschungen: Wir sollten die Augen offen halten, wenn der Rover demnächst einen Foto-Arm aktiviert - und wenn er in ein paar Wochen losfährt.