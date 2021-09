Dass der Rover "Perseverance" zuletzt bei seiner Mission auf dem Mars Erfolg hatte, war schon vermutet worden - jetzt gibt's die Bestätigung der US-Raumfahrbehörde Nasa.

Der Rover hat zum ersten Mal eine Probe aus Mars-Gestein entnommen und sicher verstaut. Die Nasa postete ein Bild, das ein Stück Gestein in einem runden Behälter zeigt. "Perseverance" hatte schon am 2. September einen Felsen angebohrt. Wegen schlechter Lichtverhältnisse konnte die Nasa aber erst nicht erkennen, ob sich die Probe wirklich in dem Entnahmeröhrchen befand. Neue Fotos zeigen jetzt, dass die Bohrung geklappt hat. Die Probe soll später zur Erde geschickt und untersucht werden. Unter anderem will die Nasa herausfinden, ob das Gestein Hinweise auf früheres mikrobisches Leben auf dem Mars enthält.

"Perseverance" war Ende Februar auf dem Mars gelandet. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.