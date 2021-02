Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Der Rover landete im Krater eines ehemaligen Sees. Kurz darauf wurde ein erstes vom Roboter aufgenommenes Schwarz-Weiß-Foto von der Mars-Oberfläche veröffentlicht.

Das Gerät soll nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen. Auch das Klima sowie die Geologie des Planeten soll er erforschen.

"Perseverance" ist etwa so groß wie ein Auto und er auch einen kleinen Hubschrauber mitgebracht.

Am Mars ist gerade viel los. In den letzten Wochen waren kurz hintereinander Raumsonden erst aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dann aus China in die Umlaufbahn des Planeten eingeschwenkt. Die chinesische Sonde "Tianwen" soll in zwei bis drei Monaten auch auf dem Mars landen.