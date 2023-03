Wer mehrfach gefragt wird, ist offenbar eher dazu bereit, persönliche Daten rauszurücken.

Das hat ein Forschungsteam bei zwei Experimenten herausgefunden - und warnt vor dem Risiko, zugespamt zu werden oder Opfer von Datenklau zu werden. Bei den Experimenten machten insgesamt rund 150 Testpersonen mit. Sie bekamen persönliche Fragen vorgelegt und sollten dann entscheiden, wie viele ihrer Antworten sie freigeben wollten - gegen eine kleine Bezahlung. Etwas später wurden sie dann noch mal gefragt, wie viele Informationen sie jetzt rausrücken wollten - beim zweiten Mal waren die Leute dann offener.

Durch harmlose Bitten den Fuß in die Tür

Wie die Forschenden sagen, ist ein ähnlicher Effekt schon aus der Werbepsychologie bekannt - als Fuß-in-der-Tür-Technik. Dieser Überzeugungs-Trick wird zum Beispiel bei Haustürgeschäften genutzt. Die Verkäufer und Verkäuferinnen fangen mit harmlosen Bitten und Fragen an, auf die kaum jemand mit Nein antwortet. Dann erhöhen sie den Druck mit weiteren Fragen, bei denen die Leute dann auch eher Ja sagen - und erreichen am Ende ihr Ziel.

Die Studie erscheint im Journal of Cybersecurity, unter dem Titel "Tell Me More, Tell Me More: Repeated Personal Data Requests Increase Disclosure".