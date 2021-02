Forschende aus Kanada wollten wissen, ob der erste Eindruck, den man bei einem Date kriegt, auch zutreffend ist. Sie fanden heraus, dass man die Persönlichkeit des Gegenüber im Großen und Ganzen schon relativ zutreffend einordnet.



Dazu machten sie Tests mit gut 370 Personen. Die füllten Fragebögen zu ihrer Persönlichkeit aus - und dazu, wie wohl sie sich fühlten. Dann gab es Speed-Dates von jeweils drei Minuten, nach denen die Probanden jeweils ihr Gegenüber bewerteten.



Am zutreffendsten wurden Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewertet, die zuvor angegeben hatten, sich wohl zu fühlen. Die Forschenden erklären das so: Wer sich gut fühlt, kann sich auch besser präsentieren und kommt authentischer rüber. Andersherum könne es aber auch sein, dass Menschen, die bei einem Date so wahrgenommen werden, wie sie sind, sich dadurch besser fühlen. Die Gründe für diese Zusammenhänge wollen die Forschenden in einer weiteren Studie klären.