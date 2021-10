Für die Bundesministerien hat es offenbar eine Mahnung per Brief aus dem Kanzleramt gegeben: Sie sollen nicht kurz vor dem Ende der Regierungszeit noch Spitzenjobs vergeben.

Nach einem Bericht der Bild am Sonntag hat Kanzleramtsminister Helge Braun es so formuliert, dass Beförderungen für ihn ausdrücklich unter Vorbehalt stehen. Vorher hatte es Berichte gegeben, dass in vielen Ministerien Beamte und Beamtinnen offenbar in letzter Minute noch aufgestiegen sind. Das Portal Business Insider hatte von mindestens 200 neuen Top-Jobs in den letzten Wochen geschrieben. Dabei geht es um lukrative Stellen, für die es im Monat ein Grundgehalt von mehr als 7000 Euro gibt.

Braun spricht in seinem Schreiben davon, dass mit Blick auf die neue Bundesregierung jetzt "politische Zurückhaltung" in den Ministerien geboten sei - auch, um praktisch nicht Entscheidungen vorwegzunehmen.