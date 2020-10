Als erster und fast allein wieder nach Machu Picchu

Geduld zahlt sich manchmal aus: Peru hat die Inka-Stätte Machu Picchu für einen einzigen japanischen Touristen geöffnet.

Der Japaner ist der erste Tourist, der seit der Corona-Schließung im März in die berühmte Ruinenstadt durfte. Er hat darauf fast sieben Monate gewartet, die er in einem Ort in der Nähe verbrachte.

Normalerweise drängen sich die Leute in Machu Picchu, Jesse Takayama hatte die Stätte aber fast für sich alleine, nur der Park-Chef war mit dabei.

Peru hat am Wochenende angekündigt, dass ab Mitte dieser Woche die ersten Ausgrabungsstätten wieder für Touris zugänglich gemacht werden sollen - mit Corona-Beschränkungen. Machu Picchu soll im November folgen.

Peru ist eines der Länder mit der höchsten Zahl an Corona-Toten pro Einwohnern.