Zwei angebliche Alien-Mumien haben in Peru letztes Jahr für Aufsehen gesorgt.

Die zwei etwa Kind-großen Skelette hatten die Behörden in der Hauptstadt Lima sichergestellt. Inzwischen haben Fachleute den Fund genauer untersucht - und jetzt klargestellt: Die angeblichen außerirdischen Mumien waren nichts als Fälschungen.

Das Forensik-Team sagt, dass die Skelette lediglich Puppen aus Tierknochen sind. Obendrein sollen sie mit einem modernen synthetischen Klebstoff zusammengefügt sein.

Die Fake-Mumien waren in einer Kiste in der DHL-Filiale am Flughafen von Lima entdeckt worden. Die Skelette steckten in traditioneller Anden-Kleidung. Es gab Spekulationen, dass es sich um Außerirdische handeln soll. Im Netz gingen Bilder davon viral - samt dazugehöriger Verschwörungsphantasien. Jetzt ist aber klar: Das alles war Schwindel.