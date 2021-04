In Peru müssen die Menschen ab heute beim Einkaufen zwei Masken übereinander tragen.

Die doppelte Maskenpflicht gilt in Supermärkten, Märkten, Einkaufszentren, Apotheken und Galerien. Zusätzlich müssen die Einkaufenden ein durchsichtiges Visier tragen. Perus Übergangspräsident Franciso Sagasti hatte letzte Woche gesagt, dass sich das Land auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemie-Welle befindet. Er ordnete an, dass Gratis-Masken verteilt werden. In Peru haben sich bisher nachweislich 1,7 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Impfungen kommen in dem südamerikanischen Land nur langsam voran. Mitte April hat der Kongress eine zehnjährige Ämtersperre gegen Perus früheren Präsidenten Martín Vizcarra verhängt, weil der sich schon letztes Jahr - während seiner Regierungszeit - impfen ließ. Insgesamt sollen sich knapp 500 Politikerinnen, Politiker und Beamte beim impfen vorgedrängelt haben.