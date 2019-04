In Deutschland sollen demnächst E-Roller im Straßenverkehr erlaubt sein - womöglich auch auf Bürgersteigen.

Genau das hat man in Peru jetzt nach einem schweren Unfall mit einem elektrischen Scooter verboten. Auch in Fußgängerzonen sind die E-Roller nicht mehr erlaubt, sie dürfen nur noch auf Radwegen und der rechten Straßenspur gefahren werden. Auch die maximale Höchstgeschwindigkeit der Gefährte wurde in Peru begrenzt, auf 20 Km/h.

Vor kurzem hatte ein 21-Jähriger eine 63-jährige Frau mit seinem E-Scooter erfasst. Sie brach sich beide Armee und erlitt Kopfverletzungen. In Peru und besonders in den immer verstopften Straßen der Hauptstadt Lima sind die Elektro-Roller sehr beliebt.

In Deutschland hatte die Bundesregierung Anfang April den Weg für E-Scooter freigemacht. Der Bundesrat muss der entsprechenden Verordnung noch zustimmen. Streit gibt es noch darüber, wo und wie schnell die Roller fahren dürfen.