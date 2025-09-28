Mitten im Dschungel in Zentralperu haben Forschende einen bisher unbekannten Nager entdeckt.

Das kleine Säugetier hat schokobraunes Fell, lange Beine, schmale Zähne und einen Schwanz mit weißem Büschel. Das peruanische Forschungsteam beschreibt das Nagetier im Fachblatt Zootaxa. Gefunden wurde es im Nationalpark Tingo Maria - ein Naturschutzgebiet, das für seine Artenvielfalt bekannt ist.

Daptomys nunashae - so haben die Forschenden die "neue" Nagetier-Art genannt. Sie ist endemisch, das heißt, sie kommt nur in der Region vor. Von anderen Arten der gleichen Gattung unterscheidet sie vor allem ihr langer Gaumen mit kleinem Gebiss.

Die Nationale Behörde für staatlich geschützte Naturgebiete von Peru (Sernanp) sagt, die Entdeckung zeigt auch, wie wichtig Naturschutzgebiete sind - sie berherbergen immer noch Arten, die bisher unbekannt waren. Die Gebiete zu erhalten, sei für das natürliche Leben auf der Erde unverzichtbar.