Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Er sagte, die Bäume würden in der Schutzzone rund um die archäologische Stätte gepflanzt. In dem gut 35.000 Hektar großen Gebiet rund um Machu Picchu stehen Tiere und Pflanzen unter Schutz.



Die Inkastadt wurde im 15. Jahrhundert gebaut, in der Nähe der Stadt Cusco. Sie ist bei heftigen Regenfällen in den letzten Jahren immer wieder von Erdrutschen bedroht gewesen.



Die Ruinen sind erst seit 1911 in der Weltöffentlichkeit bekannt geworden, nach der Entdeckung durch den US-amerikanischen Forscher Hiram Bingham. Seit den 80er Jahren gehört Machu Picchu zum Unesco-Weltkulturerbe.