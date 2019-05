Etwa eineinhalb Millionen Besucher laufen jährlich durch die frühere Inkastadt und gefährden damit auch die Steinbauten. Die Regierung hat die Besuchszeiten deshalb gerade erst eingeschränkt. Trotzdem haben ganz in der Nähe Erschließungsarbeiten für einen neuen Flughafen begonnen, um Touristen noch einfacher in die Region zu bringen. In der nahen Andenstadt Cusco gibt es zwar schon einen Flughafen. Der platzt aber aus allen Nähten und auf der einzigen Landebahn können wegen der Berge rundherum keine größeren Flugzeuge landen.

Der neue Flughafen soll in der früheren Inka-Stadt Chinchero gebaut werden. Archäologen sagen, auf Terrassen und Wegen, die die Inkas selbst geschaffen haben. Sie befürchten, dass durch die Flüge nahe Inka-Ruinen zerstört werden könnten. Ein Anthropologe aus Cusco hat dem britischen Guardian erklärt: Der Flughafen werde auf das gebaut, was die Touristen eigentlich sehen wollten. Er und viele andere Peruaner haben eine Petition unterschrieben, um den Flughafen noch zu verhindern.