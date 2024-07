Der US-Bergstieger William Stampfl wurde vor 22 Jahren von einer Lawine verschüttet - jetzt sind seine Überreste am peruanischen Berg Huascarán in der Cordillera Blanca gefunden worden.

Damals hatten Rettungskräfte vergeblich nach dem 59-Jährigen gesucht. In der Zwischenzeit ist der Gletscher am Berg so weit zusammengeschmolzen, dass seine mumifizierte Leiche zum Vorschein kam.

Die Kälte auf dem 6.700 Meter hohen Berg hat laut der peruanischen Polizei nicht nur seine Überreste konserviert, sondern auch seine Kleidung und Ausrüstung. Bei der Leiche wurde ein Reisepass gefunden, mit dem Stampfl identifiziert werden konnte.

In Peru liegen zwei Drittel aller tropischen Gletscher der Welt. Sie schmelzen durch den Klimawandel noch schneller ab als die Gletscher an den Polen. Laut einem Bericht der peruanischen Regierung hat das Land in den letzten sechs Jahrzehnten mehr als die Hälfte seiner Gletscherfläche verloren.