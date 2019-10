Gletscher gibt es nicht nur in den Alpen oder auf Island, sondern zum Beispiel auch in den Tropen. Und diese Gletscher gehen Forschenden zufolge erschreckend schnell zurück.

Ein Forschungsteam der Universität Erlangen-Nürnberg hat dazu alle Gebirgszüge in Peru genau untersucht. In Peru liegen 92 Prozent aller vergletscherten Flächen in den Tropen, dort verlaufen die Anden.

Die Studie kommt zum Schluss, dass allein in diesem Jahrhundert, nämlich zwischen 2000 und 2016, die Gletscherflächen in Peru um fast 30 Prozent zurückgegangen sind. Das zeigen Satellitendaten. Von fast 2000 Gletschern sind auch schon 170 vollständig verschwunden. In den letzten Jahren der Messung hat sich die Rückzugsrate auch noch deutlich erhöht.

Die Forschenden warnen auch vor möglichen Flutwellen. Wenn die Gletscher abschmelzen, bilden sich oft Seen in den Bergen. Die könnten dann überlaufen oder natürliche Dämme plötzlich brechen. Der Zivilschutz in Peru müsse darauf vorbereitet sein.