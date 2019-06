Leider töten Pestizide auch nützliche Insekten wie Bienen, das ist bekannt. Und ein Fall aus den USA macht deutlich: Durch die giftigen Pflanzenschutzmittel können offenbar auch Vögel sterben.

Vor gut zwei Jahren waren in Kalifornien Bäume am Straßenrand mit einem Neonicotinoid eingesprüht worden - vorschriftsgemäß, so wie vom Hersteller angegeben. Bisher ging man davon aus, dass das Nervengift für Wirbeltiere nicht tödlich wirkt. Danach fand man aber unter den Bäumen haufenweise tote Goldzeisige. Eine Wissenschaftlerin und ihr Team untersuchten die Leichen der Singvögel und veröffentlichten jetzt die Ergebnisse dazu.

Die Goldzeisige sind demnach eindeutig an dem Neonicotinoid gestorben. Aufgenommen hatten sie es über die Samen der Bäume. Bei uns in der EU ist das Mittel, das damals in Kalifornien gesprüht wurde, im Freiland verboten. Forscher vermuten, dass es davor aber auch für den Rückgang von Feld- und Singvögeln mitverantwortlich gewesen sein könnte.