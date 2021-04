Chemische Mittel gegen unerwünschte Insekten und Unkraut in der Landwirtschaft werden immer zielgenauer eingesetzt.

Laut einer Studie ist deshalb in den USA die Gesamtmenge der eingesetzten Pestizide und Herbizide in den letzten 25 Jahren deutlich geschrumpft – trotzdem landet aber immer mehr Gift in der Umwelt. In den 90er Jahren wurden auf Äckern noch zwei bis drei Kilo Schädlingsbekämpfungsmittel pro Hektar versprüht, 2016 waren es im Schnitt nur noch sechs bis fünfzehn Gramm.

Gift wird immer giftiger

Grund ist laut den Forschenden, dass die Industrie immer giftigere Wirkstoffe entwickelt hat, die man in geringeren Dosen einsetzen kann. Das habe positive und negative Folgen für andere Lebewesen: Für viele Vögel und Säugetiere sind die Pestizide inzwischen nicht mehr so gefährlich, dafür sind jetzt auch Bienen und andere Insekten durch die giftigeren Stoffe stärker gefährdet. Und die wirksameren Unkrautvernichter haben wohl auch zur Folge, dass manche nützliche Blumen- und Kräuter-Arten am Rand von Feldern zum Teil ganz verschwinden



Dafür ist laut den Forschenden vor allem das Mittel Glyphosat verantwortlich. Mehr giftige Stoffe kommen demnach auch auf Feldern mit genetisch veränderten Pflanzen zum Einsatz. Die Forschenden sagen, man könne nach ihren Ergebnissen nicht mehr argumentieren, dass Gentechnik den Einsatz von Chemie auf dem Feld reduziert.

Die Forschenden vermuten, dass es in Europa in den letzten Jahrzehnten im Prinzip eine ähnliche Entwicklung gegeben hat - allerdings verweist der Leiter der Studie auch auf strengere Zulassungsregeln für Pestizide und Herbizide in der EU.