Um das Problem mit dem vielen Plastikmüll auf der Welt in den Griff zu bekommen, müssen wir mehr recyclen.

Und das könnte in Zukunft vielleicht schneller und effizienter gehen mit einem bestimmten Enzym, das Forschende auf einem Leipziger Komposthaufen gefunden haben. In Kompost gibt es viele Bakterien, die Verbindungen zersetzen, deshalb sind sie und ihre Enzyme für die Wissenschaft interessant.

Komplette PET-Probe in 18 Stunden abgebaut

Erst vor wenigen Wochen hatte ein US-Team einen Durchbruch verkündet bei der Suche nach Recycling-Enzymen - es hatte auf Künstliche Intelligenz gesetzt. Ob das Kompost-Enzym da mithalten kann, ist nicht klar. Die Leipziger Forschenden haben ihr Enzym verglichen mit einem, das vor zehn Jahren in Japan entdeckt worden war und bisher als Goldstandard galt.

Das Kompost-Enzym war in Experimenten laut der Studie doppelt so effektiv. Es brauchte nur 18 Stunden um eine komplette PET-Probe abzubauen. Die sei in ihre Grundbausteine zerlegt worden. Und: Die seien so rein gewesen, dass man aus ihnen wieder neues PET herstellen konnte. Das Leipziger Forschungsteam sucht jetzt nach Industriepartnern, um sein Recyclingsystem in die Praxis zu bringen.

US-Team hat Recycling-Enzym selbst entwickelt

Über das in den USA entwickelte Recycling-Enzym hatten wir Ende April hier berichtet. Die Froschenden hatten mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz bekannte natürliche Enzyme im Computermodell weiterenwickelt und die Ergebnisse im Labor getestet. Sie sagen, ihr Enzym arbeitet schnell, das heißt, es kann PET innerhalb von 24 Stunden komplett in seine Ausgangsmoleküle zerlegen. Außerdem funktioniere es bei Temperaturen unter 50 Grad. Das bedeutet, der Einsatz braucht viel weniger Energie als bisher bekannte Methoden.