In Neuseeland läuft eine Petition, die die Rettung der australischen Koalas fordert. Sie sollen vor den Buschbränden in Sicherheit und nach Neuseeland gebracht werden.

Gestartet hat die Petition eine Organisation namens "Koala Relocation Society", zu deutsch: Gesellschaft zur Umsiedlung von Koalas. Sie argumentiert: In Neuseeland gebe es ganz ähnliche Eukalyptus-Gebiete wie in Australien, die Koalas könnten also gut in Neuseeland leben, auch wenn sie dort nicht heimisch sind. Rund 7500 Menschen haben sich der Unterschriftenaktion schon angeschlossen.

Die neuseeländische Regierung hat die Forderung aber schon abgelehnt. Man konzentriere sich darauf, beim Kampf gegen die Feuer in Australien zu helfen, so dass die Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum bleiben könnten. Durch die Buschbrände in Australien sind Tierschützenden zufolge zehntausende Tiere gestorben.