In der Petition heißt es, die Periode sei für Frauen kein Luxus. Die Besteuerung der Produkte mit 19 Prozent sei, Zitat: "Diskriminierung von Menstruierenden". Weiter heißt es: "Wir fordern den Bundestag deshalb auf, Periodenprodukte mit dem ermäßigten Satz von sieben Prozent zu besteuern." Die Initiatoren wollen innerhalb von vier Wochen mindestens 50.000 Unterschriften sammeln, damit ihre Forderung anschließend in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags diskutiert und geprüft wird.



Schon seit mehreren Monaten machen sich "Neon" und "einhorn" für das Thema stark: Unter dem vom Magazin eingerichteten Hashtag #keinluxus versammeln sich in den Sozialen Netzwerken Unterstützer. Online klären die Journalisten über die Ungerechtigkeit im Mehrwertsteuersystem und Themen rund um den weiblichen Zyklus auf. Ein Rap-Song "#keinluxus" ("Wie bescheuert/ ihr besteuert meinen Zyklus") soll zusätzlich Reichweite schaffen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es, die Feminismusdebatte sei in vollem Gang - und trotzdem würden Periodenprodukte in Deutschland immer noch mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert - mit der sogenannten Luxussteuer. Dabei sei ein reduzierter Steuersatz von sieben Prozent, der auf Produkte des Grundbedarfs angewendet werden könne, möglich.



In vielen Ländern auf der Welt ist die Steuer für Tampons und Binden längst abgeschafft. In Deutschland allerdings gelten sie als Luxusartikel mit dem erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent.

In Deutschland gibt es das Phänomen der Periodenarmut: Sie betrifft Frauen, die sich während ihrer Regel schlicht und einfach keine Hygienprodukte leisten können.