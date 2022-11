Rap-Texte sollten vor Gericht nicht gegen ihre Autorinnen und Autoren verwendet werden dürfen.

Gegen diese Praxis in den USA protestiert die Musik-Szene schon länger. Jetzt haben viele Stars und Plattenlabel eine große Petition dagegen unterzeichnet - darunter 50 Cent, Alicia Keys, Megan Thee Stallion, Coldplay und Post Malone. Verfasst wurde die Petition vom Musiklabel Warner. Und unterschrieben haben auch die zwei anderen großen Label Sony und Universal, außerdem Firmen wie Spotify, Tiktok und Youtube Music.

Offener Brief in der New York Times

Die Petition ist als offener Brief in der New York Times erschienen. Darin heißt es, dass vor Gericht in den USA "mit beunruhigender Häufigkeit" die kreativen Äußerungen von Rapperinnen und Rappern gegen sie verwendet werden. Dabei seien Rapper Storyteller, in deren Tracks verschiedene Charaktere vom Helden bis zum Bösewicht auftauchten. Oft würde die Lyrics aber quasi als Beichte der Rapper genutzt und so die Kreativität von Schwarzen kriminalisiert. Das sei rassistisch, sagt die Petition und fordert, damit aufzuhören.

Mehr als 500 Mal wurden Rap-Texte vor Gericht verwendet

Laut Infos auf der Warner-Homepage gab es seit den 1950er Jahren in den USA nur vier Fälle, in denen Lyrics vor Gericht verwendet wurden, die nicht aus Rap-Tracks stammten. Dagegen seien bei Rap-Tracks inzwischen mindestens 500 Fälle bekannt.

Der offene Brief ist betitelt: "Art on Trial: Protect Black Art" - also "Kunst vor Gericht: Schützt schwarze Kunst". Die Bewegung #ProtectBlackArt begann Anfang des Jahres mit einer Petition auf change.org.