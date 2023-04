Wildschweine können dabei helfen zu erkennen, wo die Umwelt besonders mit bestimmten Chemikalien belastet ist.

Es geht um PFAS - also Verbindungen, die unter anderem verwendet werden, um wasser- und fettabweisende Produkte herzustellen. Diese Chemikalien sind in der Umwelt sehr langlebig und reichern sich in der Nahrungskette an. Deshalb werden PFAS auch "Ewigkeitschemikalien" genannt. Bisher war aber schwer herauszufinden, wo die PFAS-Belastung besonders hoch - denn Analysen per Bodenprobe sind sehr aufwendig.

Deshalb schlagen jetzt deutsche Forschende vor, Wildschweine als Anzeiger für PFAS-Belastung zu nutzen. Denn die Chemikalien reichern sich in der Leber der Wildschweine an. Die sind weit verbreitet, fressen belastete Tiere und wühlen auch im Boden, wodurch sie zusätzlich PFAS aufnehmen. Außerdem sind Wildschweine viel unterwegs, auf einem großen Areal - das ist ein Vorteil gegenüber lokalen Bodenproben. In Tests haben die Forschenden festgestellt, dass sie an Leberproben der Tiere gut feststellen konnten, ob ihr Lebensraum stark mit PFAS belastet ist oder nicht.