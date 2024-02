PFAS - so genannte Ewigkeitschemikalien - sind ein ziemliches Problem. Denn sie werden in der Natur kaum abgebaut.

Außerdem sind sie ungesund. PFAS erhöhen zum Beispiel das Diabetesrisiko und die Krebsgefahr. Sie stecken trotzdem in ziemlich vielen Dingen: Pfannen, Regenjacken, Fotopapier und auch in Essen und Menschen.

US-Forschende haben in einer kleinen Studie rund 120 Leute im Alter von 20 Jahren untersucht und nach ihren Ernährungsweisen befragt. Vier Jahre später haben sie noch einmal die PFAS-Werte im Blut bestimmt. Raus kam: Wer viel Tee oder Sportgetränke trank, hatte auch mehr PFAS im Blut. Gleiches galt für Schweinefleisch und Süßigkeiten. Aber auch vermeintlich gesunde Lebensmittel wie Erdnussbutter und Joghurt zeigten diesen Effekt. Es ist aber nicht in jedem Fall klar, wie PFAS in diese Lebensmittel reinkommen.

Andersrum sah es bei selbstgekochtem Essen aus. Wer viel selbst kocht, hatte niedrigere PFAS-Level als Leute, die sich viel liefern lassen.