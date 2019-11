Dafür werden die Skier eingewachst, damit sie besser auf dem Schnee gleiten können. Allerdings stecken in diesen Wachs-Produkten problematische Stoffe, so genannte PFAS. Forschende aus Norwegen warnen jetzt, dass sich diese Stoffe von den Skiern aus über den Schnee weiter in der Natur und in der Nahrungskette anreichern.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Environmental Science & Technology, dass sie Proben der Erde und von Tieren aus einem Skigebiet im norwegischen Trondheim untersucht haben - und zum Vergleich auch Proben aus einem Waldgebiet mehr als 14 Kilometer entfernt. Dabei zeigte sich im Skigebiet, dass sich die PFAS dort stark in der Erde anreichern. Auch in Würmern fanden die Forschenden die problematischen Stoffe - und sogar noch stärker in den Lebern von Waldwühlmäusen, die die Würmer fressen. Die Forschenden sagen zwar, dass die Anreicherung noch nicht toxisch war, aber sie warnen, dass sich die PFAS vermutlich weiter oben in der Nahrungskette noch stärker anreichern.

PFAS sind Hilfsstoffe in der Industrieproduktion, die jahrzehntelang in der Umwelt bleiben und vom menschlichen Körper erst nach Jahren ausgeschieden werden. Es wird vermutet, dass sie Krebs erregen und die Fruchtbarkeit stören können.